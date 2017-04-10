جامعة أسوان تفتتح معمل اختبارات مواد البناء

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اليوم الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، يرافقه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، اليوم الاثنين، معمل اختبارات مواد البناء.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعمل يهدف إلى وضع معايرر لجودة المواد الإنشاءات بمدينة أسوان الجديدة.

وأكد الدكتور غلاب أن إنشاء المعمل جاء نتيجة للتعاون المشترك بين جامعة أسوان وجهاز المدينة الجديدة وبلغت تكلفة إنشاءه 5 ملايين جنيه.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان عميد كلية الهندسة بأسوان، أن الكلية سبق وأن نفذت العديد من المشروعات المشتركة مع جهاز مدينة أسوان الجديدة منها وضع التصميمات والرسومات لموقف الأقاليم وكذلك الوحدتين الصحيتين بالمدينة.