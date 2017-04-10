نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد

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يستعد الفنان رامز جلال لدخول السباق الرمضاني كعادته بتقديم برنامج مقالب، ومع اقتراب شهر رمضان زاد فضول الكثيرين لمعرفة طبيعة البرنامج الذي ينوي "رامز" تقديمه هذا العام، في ظل انتشار التكهنات والشائعات.

الجدير بالذكر أن برامج رامز جلال تحمل دائمًا أسماء تدل على طبيعتها، ونوع المقلب المقدم خلال حلقات البرنامج، ومنها "رامز قلب الأسد"، في عام 2011، و"رامز ثعلب الصحراء"، و"رامز عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز واكل الجو"، وآخرها "رامز بيلعب بالنار"، وحملت هذه البرامج في طياتها الكثير من العنف والمخاطرة.

وعلى الرغم من ذلك، لا تمر سلاسل المقالب هذه دون انتقادات، حيث أثير الجدل حولها كثيرًا، ودائمًا ما كانت"فبركة" البرنامج من عدمها محل تساؤل وسط قطاع كبير من الجماهير، فمنهم من يصدّق المقالب، ومنهم من لا يصدق، بينما يدقق آخرون فى تفاصيل البرنامج، محاولين اكتشاف أي إشارة أو دليل يثبت وجهة نظرهم في "فبركة" البرنامج.

ولا تزال تحظى هذه البرامج بنسب مشاهدة عالية ومتابعة من قبل الجمهور، وكانت العديد من الشائعات قد انتشرت العام الماضي حول تفاصيل البرنامج الذي سوف يقدمه "رامز" في رمضان المنصرم، وقيل إنه سيتم تصويره في الهند، وسيحمل اسم "رامز خان"، حيث سيوهم رامز النجوم المشاركين معه في البرنامج بأنهم انتقلوا إلى العالم الآخر، وذلك عبر إعطائهم منوم ليغفون في النوم، ثم بعد ذلك يستيقظون في مكان أشبه بالمقبرة لترصد الكاميرا رد فعلهم، وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته بعد ذلك، خاصةً أن البرنامج حمل اسم "رامز بيلعب بالنار"، وتبين أن هذه التقارير ما هي إلا اجتهادات صحفية لإشباع فضول الجمهور.

ونرصد خلال هذا التقرير أبرز المعلومات التي رشحت عن برنامج المقالب الذي ينوي "رامز" المنافسة به في السباقي الرمضاني هذا العام.

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1_ سيحمل البرنامج اسم "رامز تحت الأرض"، وسيظهر بشخصية "شبح"، يفاجىء النجوم من تحت الأرض ، وهو ما أكدته الكثير من الصور المتداولة لرامز جلال بعنوان "رامز تحت الأرض".

2_ صرح مصدر مقرب من رامز جلال لإحدى المجلات الفنية، بأن البرنامج يجري تصويره في واحة سيوة بالصحراء الغربية، وذلك في نفق تم إعداده خصيصًا من أجل البرنامج.

3_ قيل أن رامز قرر الاستعانة بفريق المؤثرات البصرية الخاص بتنفيذ أفلام جيمس بوند.

4_ بحسب التقارير المتداولة، تصوير البرنامج استغرق 3 أسابيع فقط، ورامز في مرحلة الانتهاء منه الآن.

5_ وعن سفر "رامز" لباريس لتصوير برنامج "أمس القاهرة"، قالت مصادر إنها مجرد "خدعة" ليبعد الأنظار عن مكان التصوير الحقيقي.