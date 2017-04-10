4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة»

أخطاء فادحة ترتكبها الكثير من السيدات تتسبب فى إصابتها بأمراض تناسلية خطيرة مثل نمو البكتيريا والإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.. إليك هذه الأخطاء تقدمها إستشارى أمراض النساء محمد منير ل"صدى البلد"
- احذري هذا النوع من الملابس الداخلية النايلون والمصنوعة من الحرير أو الدانتيل فهى لا تصلح للارتداء لفترات طويلة لأن الخيط الرفيع المصنوعة منه هذه الملابس يسبب الحكة والالتهابات وقد يصل الأمر إلى العدوى البكتيرية.
-خطأ كبير تقع فيه الكثير من النساء وهى عدم تغيير الملابس بعد ممارسة التمرينات الرياضة أو أى رياضة أخرى، على الرغم من شدة التعرق الذى يسبب تكاثر البكتيريا وتسربها إلى داخل الأعضاء التناسلية، لتسبب في أمراض خطيرة والتهابات قد تصل للرحم وتؤثر على الإنجاب.
-يجب تغيير الملابس الداخلية مرتين يوميًا للحفاظ على الجهاز التناسلي وتفادى إسمرار لون البشرة فى تلك المنطقة بسبب كثرة العرق والبكتيريا.
-احذري استخدام المعطرات فى المناطق الحساسة فهى تسبب تهيجًا بالجلد.
- احذري هذا النوع من الملابس الداخلية النايلون والمصنوعة من الحرير أو الدانتيل فهى لا تصلح للارتداء لفترات طويلة لأن الخيط الرفيع المصنوعة منه هذه الملابس يسبب الحكة والالتهابات وقد يصل الأمر إلى العدوى البكتيرية.
-خطأ كبير تقع فيه الكثير من النساء وهى عدم تغيير الملابس بعد ممارسة التمرينات الرياضة أو أى رياضة أخرى، على الرغم من شدة التعرق الذى يسبب تكاثر البكتيريا وتسربها إلى داخل الأعضاء التناسلية، لتسبب في أمراض خطيرة والتهابات قد تصل للرحم وتؤثر على الإنجاب.
-يجب تغيير الملابس الداخلية مرتين يوميًا للحفاظ على الجهاز التناسلي وتفادى إسمرار لون البشرة فى تلك المنطقة بسبب كثرة العرق والبكتيريا.
-احذري استخدام المعطرات فى المناطق الحساسة فهى تسبب تهيجًا بالجلد.
المصدر : صدى البلد