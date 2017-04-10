شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور

شيماء مصطفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع صورة جديد للفنان أحمد عز، كان قد التقطها مع أحد المعجبين.

جاءت الصورة صادمة في أحدث ظهور لأحمد عز حتى أنه يصعب التعرف عليه إلا بالتركيز في ملامحه، ويبدو أنه خضع مؤخراً لعملية تجميل، حتى أنه ملامحه مشدودة إلى حد كبير، ومن الأرجح أنه خضع لعملية شد للوجه.

هذا بالإضافة إلى أنه فقد الكثير من وزنه وهو ما ظاهر بشكل واضح في الصورة.

يذكر أن أحمد عز يصور حالياً فيلم "الخلية" ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأحمد صفوت، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

ليالينا المصدر :

شبكةعيونالإخبارية

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