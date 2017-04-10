«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب

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أعلن المدير الفني لمنتخب الشباب، حمادة صدقي، عن ضم 5 لاعبين محترفين خارج مصر تحت الاختبار إلى معسكره القادم، خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل الحالي، تمهيدا لاختيار من يثبت جدارته في تشكيلة الفريق.

وسيكون المعسكر بمثابة اختبار لقدرات المنضمين الجدد للفريق، والتعرف عليهم عن قرب من الجهاز الفني.

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وقد وقع اختيار صدقي على لاعبين مصريين يلعبان في إنجلترا، وهما أحمد سلام، لاعب هال سيتي، ومهاب المراكب، لاعب فريق ساوث شيلدز، ومن إيطاليا اختار الثنائي أحمد فتح الله لاعب تورينو، وإيهاب الغنام، ومن النمسا اللاعب محمد جاد الرب، لاعب فريق تيكنيكال أدميرا.

ومن المقرر أن يدخل شباب الفراعنة معسكرًا آخر قبل نهاية الشهر الجاري، ثم السفر إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين يومي 28 و30 أبريل.