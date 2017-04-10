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نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد»

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نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد»

التحرير

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بعد استبعاد عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الثالثة على التوالي، من القائمة النهائية للمباريات ببطولة الدوري الممتاز، ابتداءً من مباراة الداخلية، مرورًا بمباراة بتروجت، وأخيرًا استبعاده من مباراة الاتحاد السكندري، والمُقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري العام.

اتجهت "التحرير" لتسأل نادر شوقي، وكيل مهاجم الأهلي، عن موقف اللاعب وما قراره في الفترة المُقبلة.

وقال "شوقي": "لم يتحدث عماد متعب في قرار رحيله من بقائه داخل النادي الأهلي، منذ لحظة تجديده مع القلعة الحمراء، لمدة موسم آخر، ولكن من الواضح أن حسام البدري يرى أن عماد ليس له دور في الوقت الحالي".

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وأضاف: "المدير الفني للأهلي يرى أن سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي الجديد، يؤدي بصورة جيدة وليس في حاجة لخدمات عماد متعب في الوقت الحالي، فهذا من حقه"، مشيرا إلى أن "متعب جدد للنادي الأهلي لموسم آخر، وهو ليس في حاجة للتحدث بشأن العروض الاحترافية، سواء كانت خليجية أو محلية".

وتابع: "مافيش حاجة اسمها مش هنفعل العقود، النادي الأهلي وقع على أوراق وعقود، هذا الكلام ليس في النادي الأهلي.. مشاركة متعب من عدمها لا تشغلني، انتهى انشغالي لحظة تجديد عماد متعب مع الأهلي".

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التحرير

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