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إحالة توفيق عكاشة للمحاكمة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

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إحالة توفيق عكاشة للمحاكمة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه إحالة توفيق عكاشة للمحاكمة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

أحالت النيابة العامة توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب السابق، للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.
كان أحد المحامين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التى قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.
 
وقال فى بلاغه، أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
 
وكشف مقدم البلاغ  أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.
 
وكشفت التحقيقات أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة وموجودة فى ، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية فى الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.
 
المصدر : اليوم السابع

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