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بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى

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بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى

ألقى أفراد الأمن المسئولين عن تأمين المستشفيات الجامعية بأسيوط القبض على أمين مخازن بالمستشفى مرتديا ملابس نسائية يتجول بها داخل المستشفيات.
 

تلقى ناصر الدوينى، مدير إدارة أمن جامعة أسيوط، إخطارا من حسن عبد الله مدير إدارة أمن المستشفيات الجامعية يفيد ضبط "أحمد .ح" أمين مخزن بالمستشفيات الجامعية مرتديا ملابس نسائية ويضع باروكة فوق رأسه وميكب في وجهه ويتجول داخل المستشفى الجامعي دون معرفة الأسباب التى دفعته إلى ذلك، وتم تسليمه إلى نقطة شرطة مستشفى الجامعة لتحرير محضر بالواقعة، وإخطار رئيس جامعة أسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة

امين المخزن بعد ضبطهامين المخزن مرتديا ملابس نسائية
 
المصدر : اليوم السابع

 

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