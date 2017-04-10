نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة

كتبت ـ هاجر حسني:

وافق سامح عاشور ـ نقيب المحامين، الاثنين، على مقترح بإنشاء صندوق خاص لعلاج المحامين المصابين بالأمراض المزمنة، والذي تقدم به عضو الجمعية العمومية للنقابة عمرو الشوربجي.

وقال بيان النقابة، اليوم الإثنين، إن الشوربجي أوضح في مقترحه، أن الصندوق سيكون تحت إشراف النقابة العامة، ويهدف للتخفيف عن كاهلها نظرًا لالتزامها بحد الأقصى للمستفيدين بمشروع العلاج، ويشارك فيه كافة أعضاء الجمعية العمومية بما يستطيعون ماليًا من خلال التبرع لحساب بنكي بما يحفظ كرامة زملاء المهنة.

وأضاف المقترح: "يعتمد الصندوق على إنشاء لجنة مختصة بكل فرعية لتحديد الحالات الأكثر احتياجًا، على أن يكون التعامل مباشرة مع معهد الأورام أو ما في حكمه بخطاب موجه من النقابة العامة منعا لأي تلاعب واستخدام سيء للصندوق".

وقال الشوربجي، إن "عاشور" صرح بأنه سيكون أول المتبرعين للصندوق، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة لتفعيله خلال فترة وجيزة، وتخصيص حساب موحد له بكافة البنوك المصرية بمعرفة البنك المركزي.