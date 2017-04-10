علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة

كتبت - داليا مصطفى:

قال الكاتب الصحفي علاء الغطريفي مدير التحرير العام لمؤسسة "أونا" ، إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس من إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب كان يحتاج لإيضاح أكثر من قبل مؤسسة الرئاسة.

وأضاف الغطريفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الصديقان " المذاع على فضائية المحور" اليوم الاثنين، أن مؤسسة الرئاسة كان عليها إصدار بيان يوضح صلاحيات هذا المجلس المتعلقة بضبط الموقف القانوني والديني والإعلامي .

ولفت الى أن أغلب الأحداث الطارئة في مصر دائماً يعقبها إنشاء مجالس وإطلاق مبادرات، ولكن غير مفعلة ويصبح التعامل مع الأمر أشبه بـ"الديكور" دون الوصول لجذور المشكلة وحلها - على حد تعبيره .

وأكد الغطريفي أن تفعيل القوانين يغني عن إنشاء أي مجلس، قائلاً:" المجلس لن يغير الخطاب الديني ، ولن يغير ممارسة الفوضى والعنف الذى تفشى في المجتمع إلا بتغير شامل يبدأ من مناهج التعليم ".

وبخصوص انتقاد الرئيس بالأمس للإعلام فيما يخص تغطية أحداث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، قال الغطريفي " إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة، وأنا كمختص كان لدي عدة تساؤلات هل الأمر متعلق بحجب الصور المؤلمة والمشاهد المؤثرة ، أم متعلق بعدد ساعات التغطية ..كان لابد من توضيح".