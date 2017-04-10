بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا

كتب- محمود مصطفى:

زار وفد جامعة الأزهر، الاثنين، مصابي حادث تفجير كنيسة مارجرجس، بمستشفي طنطا بمحافظة الغربية.

واطمأن الوفد، على المصابين وأبلغهم تحيات الإمام الأكبر، وأكد لهم تضامن الأزهر الشريف معهم، وأنه لن يستطيع أي شخص النيل من وحدة المصريين.

وضم الوفد الدكتور أشرف عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأحمد عباس الأمين العام، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة بالقاهرة، والدكتور سعيد عطيه عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور سعيد عبدالعال عميد كلية التجارة بنين، ولفيف من الأساتذة والعلماء.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد أرسل وفدا رفيع المستوى من قيادات المشيخة بالأمس، إلى كنيسة مارجرجس بطنطا.

وقال الأزهر الشريف في بيان له، إن الوفد يأتي كنوع من التضامن مع الإخوة الأقباط، والوقوف بجانبهم.

وكان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أمس الأحد، وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل حيث أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 4 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.