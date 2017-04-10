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جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء

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جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء

مصراوي Masrawy

الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بنى سويف، الحداد، لمدة ثلاثة أيام داخل الجامعة، اعتبارًا من اليوم الإثنين، حزنًا على أرواح ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية.

وقال "لطفي" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنهم ألغوا جميع مظاهر الاحتفال داخل كليات الجامعة، مؤكدًا تأتييد قرار الرئيس عبد الفتاح بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، حرصًا على أرواح أبناء الوطن والوقوف في خندق واحد لمقاومة الإرهاب؛ مؤكدًا أن "أمن البلاد وحماية المجتمع فوق أي اعتبارات".

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