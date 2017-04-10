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بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (1)مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (1)

مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (2)مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (2)

مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (3)مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (3)

مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (4)مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (4)

مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (5)مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (5)

مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (6)مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (6)

مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (7)مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (7)

مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (8)مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (8)

مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (9)مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (9)

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن رؤساء مركزي الشهداء وتلا، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ، استعدادًا للانتخابات التكميلية بالدائرة على مقعد محمد أنور السادات، المسقطة عضويته من مجلس النواب، والمقرر لها غدا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.

وأكد المحاسب رفعت سعفان، رئيس مركز ومدينـة تـلا، تجهيز المقار الانتخابية، مشددًا على مديرية التمويـن بتوفيـر الخبز لأفراد التأمين والحراسـة والكهربـاء؛ لإجراء الصيانة، والتأكد من عدم وجـود أعطال وتوفير المولدات أثناء عملية الفرز.

وأشار "القمصان" إلى إعلان الطـوارئ وتشكيل غرف عمليات بجميع الإدارات لمتابعة سير الانتخابات.

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