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الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

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الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية وطنطا أمس إحدى العمليات الإجرامية في تفجير كنيستين” المرقسية” و”مارجرجس” في يوم حافل للأقباط وهو عيد أحد السعف ، والذي أسفرا عن وقوع 45 شخص من الضحايا، وأكثر من 120  شخصاً مصاباً.

من الجانب الأخر كشفت وزارة الداخلية أمراً مهم للغاية وهو أن تم نقل البوابة الإلكترونية في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية خارج الكنيسة قبل التفجير بلحظات.

أمر اللواء مصطفى النمر بنقل البوابة الإلكترونية خارج الكنيسة قبل الحادث بلحظات، لضمان تفتيش جميع الناس جيداً قبل دخولهم الكنيسة، مما أدى لحدوث الانفجار في الخارج بدلاً من الداخل والحد من عدد القتلى وتضحية الشرطة و الأمن المكلفين بحماية وتأمين الكنيسة.

في هذا السياق أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بداية من اليوم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، أيضاً شكل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب وإعطائه الصلاحيات اللازمة للتصدي والمواجهة لكل الجهات التي تتخفى وراء الإرهابيين، كما أصدر أمراً بنزول قوات الجيش المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين كافة المنشآت للبلاد.

 

المصدر:مصرفايف

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