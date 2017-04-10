عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة

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قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم حديث أي من أعضاء المجلس أو التعليق على أحداث الاعتداء على الكنائس أمس الأحد، جاء ذلك اليوم الإثنين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

قال عبد العال للنواب: "كلنا حزن على ما حدث أمس من أعمال إرهابية وظاهر حتى على ملابس النواب والنائبات، وعلينا بدء العمل ولا تعليق على الحادث"، مشيرا إلى أن تلقى أكثر من 100 طلب للحصول على الكلمة للتعليق على الحادثة.

وأكد رئيس مجلس النواب أنه حان وقت العمل، لافتا إلى أن هناك تشريعات مهمة يجب أن يبدأ المجلس في مناقشتها، ووافق أعضاء المجلس على عدم التعليق على ما حدث أمس.

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وشهدت مصر، أمس الأحد، تفجيرين أحدهما بكنيسة مارجرجس بطنطا والآخر في الكنيسةالمرقسية بالإسكندرية بالتزامن مع احتفالات الأقباط بـ«أحد السعف»، مما أسفر عن استشهاد 45 شخصا وإصابة 126 آخرين.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد استيفاء شروطها القانونية وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وتكليف القوات المسلحة بمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بكافة محافظات الجمهورية.