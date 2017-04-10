أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة

Google+ Print
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- محمد عباس

استقبل الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واصطحبه في زيارة إلى المستشفى التعليمي ومستشفى الطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، الذي وقع، أمس الأحد.

شاهد أيضا

رافقهما في الزيارة الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور جمال موسى، مدير المستشفى التعليمي، الدكتور هشام توفيق، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، وعدد من الأطباء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر