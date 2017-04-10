محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة

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كتب:- محمد عباس

استقبل الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واصطحبه في زيارة إلى المستشفى التعليمي ومستشفى الطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، الذي وقع، أمس الأحد.

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رافقهما في الزيارة الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور جمال موسى، مدير المستشفى التعليمي، الدكتور هشام توفيق، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، وعدد من الأطباء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.