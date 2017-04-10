علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف

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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قرار إعلان حالة الطوارئ الذي تم تطبيقه منذ الساعة الواحدة ظهر اليوم الإثنين، يتطلب من جميع المؤسسات الالتزام به، حرصًا على المصلحة العليا للوطن قائلا: "حالة الطوارئ تطبق على وسائل الإعلام والصحافة".

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، مؤكدا أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفى للحفاظ على الأمن بالشارع المصرى، وقال: "أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه".

وأضاف: "القانون ينظم آليات العمل حول مواقع التواصل الاجتماعى وأى استعمال سيئ لها سيضع أصحابها تحت طائلة القانون"، ولفت إلى أن كل الدول الأوروبية تنظم آليات العمل الإعلامي والصحفى.

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وأكد احترام الدولة لحرية الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن هناك البعض يحاول الخروج عن القانون وهو أمر غير مقبول.

وشهدت مصر، أمس الأحد، تفجيرين إرهابيين أحدهما بكنيسة مارجرجس بطنطا والآخر في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بالتزامن مع احتفالات الأقباط بـ«أحد السعف»، مما أسفر عن سقوط 45 شهيدا و126 مصابا.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد استيفاء شروطها القانونية وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وتكليف القوات المسلحة بمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية.