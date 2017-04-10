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صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي

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صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي

التحرير

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كتب- عمرو الشامي:

قدم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، العزاء في شهداء حادثي تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك بكنيسة مار جرجس بدسوق، برفقة اللواء سامح مسلم، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكرى.

كان في استقبالهم نيافة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري وبلقاس ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبراري وبلقاس ودير القديسة دميانة، والقمص بيشوي بطرس، راعي كنيسة مار جرجس بدسوق، وعدد من الكهنة ورجال الدين من الكنيسة والأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب محافظ كفر الشيخ عن خالص تعازيه لأسر الشهداء والمصابين وللشعب المصري بجميع فئاته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، مؤكدًا مواجهة الفكر المتطرف والدفاع عن قوة وتماسك نسيج الشعب المصري.

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من جانبه قال نيافة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري وبلقاس ودير القديسة دميانة، إن الجيش المصرى العظيم وأجهزة الشرطة الباسلة قادرون على حماية الوطن ومقدساته، لافتًا إلى أن ما تقوم به هذه العصابات الإجرامية أتباع الشيطان، محاولة فاشلة لتمزيق وحدة الشعب، ولا يمكن أن تنتصر عصابة على دولة بقوة وحجم .

وأضاف نيافة الأنبا أن الإرهاب شجرة خبيثة في المجتمع لا بد من اجتثاث جذورها واستئصالها، وهذا ما يحدث الآن في محاربة مصر للإرهاب والضريبة دماء المصريين الأبرياء العزل.

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