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البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية

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البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية

التحرير

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وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من النائب صلاح حسب الله وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

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ووافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم، من النواب، لتعد تقريرها بشأنه وتحيله للبرلمان.

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التحرير

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