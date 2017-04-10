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علاء عبدالمنعم تفجير الكنائس هدفه هدم الدولة

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علاء عبدالمنعم تفجير الكنائس هدفه هدم الدولة علاء عبدالمنعم تفجير الكنائس هدفه هدم الدولة

التحرير

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أبدى النائب علاء عبدالمنعم موافقته المبدئية على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لكنه تحفظ على التعديل المقدم على المادة "277" من القانون الحالى.

واقترح خلال الجلسة العامة أن تسبب المحكمة فى أحكامها سبب استبعاد شهادات بعض الشهود فى القضية، وأيده رئيس المجلس مرة أخرى فى كلامه.

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وأكد النائب؛ أن ما حدث بالأمس من أحداث إرهابية ليس فتنة طائفية، إنما هدف إلى هدم الدولة. وقال "ما حدث بالأمس هو رد فعل للنجاحات التى حققتها القوات المسلحة فى سيناء، فضلا عن تصفية القيادات الإرهابيه"، وأيده فى كلامه رئيس مجلس النواب.

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التحرير

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