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عقد اجتماع طارئ لقيادات الجيش والأمن في السويس

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عقد اجتماع طارئ لقيادات الجيش والأمن في السويس عقد اجتماع طارئ لقيادات الجيش والأمن في السويس

التحرير

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عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئًا، بديوان عام السويس، لمناقشة المستجدات الأخيرة بعد حادثي تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا، والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وذلك بحضور اللواء محمد الداش، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، واللواء شكري سرحان، السكرتير العام للمحافظة، وقيادات الجيش الثالث والشرطة، والقيادات التنفيذية، ورؤساء الأحياء، والدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام وزارة الأوقاف، والأنبا بموا، أسقف السويس، وقيادات الكنيسة.

في بداية الاجتماع، وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح شهداء ، ثم تم استعراض الأوضاع الأمنية في جميع المناطق والأحياء والمنشآت العامة والحيوية ودور العبادة، وخطط التأمين التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الجيش والشرطة للتصدي لأي أعمال إجرامية أو إرهابية، تستهدف زعزعة استقرار البلاد وأمن المواطنين.

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وأشار المحافظ إلى أهمية الخطاب الديني في المسجد والكنيسة وتبادل الزيارات والأفكار بين شباب مصر، مضيفًا أن صلاة الجمعة المقبلة ستتم فيها الصلاة على شهداء مصر.

وشدد على مديريات الصحة والإسعاف الطبي والحماية المدنية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة وتوفير العلاج لمواجهة أي طوارئ قد تحدث.

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التحرير

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