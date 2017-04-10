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زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

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زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ينص قانون السلك الدبلوماسي على ألا يتزوج أي شخص مصري يعمل في السلك الدبلوماسي، إلا من مصري الجنسية وذلك وفقاً للمادة 5 بالقانون رقم 45 لسنة 1982، إلا أن وافق أمس على زواج شهاب علاء الدين مكي، وهو مصري يعمل في السلك الدبلوماسي من فتاة تونسية وهي فاطمة ناصر محمد إبراهيم بودخان.

هذا وقد تم نشر ذلك القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية صباح اليوم، وجدير بالذكر أن القانون يتيح ذلك حيث يمكن الاستثناء من ذلك القانون الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بتوصية من وزير الخارجية، وهذا ما حدث بالفعل من وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وشرط أساسي لقبول هذا الاستثناء من رئاسة الجمهورية، هو أن يكون ذلك الشخص الغير مصري ينتمي لأحد الدول العربية.

 

المصدر:مصرفايف

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