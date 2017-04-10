الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

سمر العشري

أكدت مصادر مسئولة من وزارة الكهرباء والطاقة بأن زيادة أسعار الكهرباء وشرائحها التى سيتم العمل بها أول شهر يوليو 2017 سوف تتضمن زيادة فى سعر الكيلو وات، وكذلك زيادة فى مقابل خدمة العملاء، وأن مقابل خدمة العملاء سوف يتم زيادته بحسب الشرائح وعدد الكيلو وات المستهلكة لكل فاتورة كهرباء.

وننشر فى التقرير التالى من خلال مصر فايف أسعار مقابل خدمة العملاء فى الخطة الجديدة لرفع الدعم عن الكهرباء والتى سيتم تطبيقها من أول يوليو 2017 كالتالى :-

1- الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات يضاف جنيه على قيمة الفاتورة مثل العام الماضى.

2- الشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات يضاف 1.5 جنيه على قيمة الفاتورة مثل العام الماضى.

3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات يضاف 3 جنيهات على قيمة الفاتورة مثل العام الماضى.

4- الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات يضاف 9.5 جنيه لقيمة الفاتورة.

5- الشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات يضاف 11 جنيه على قيمة الفاتورة.

6- الشريحة السادسة من 650 كيلو وات فأكثر يتم إضافة 27 جنيه إلى قيمة الفاتورة.

– المقروء صفر يضاف لها 8 جنيهات.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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