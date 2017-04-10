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قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية

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قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية

مصراوي Masrawy

مبنى مجلس قيادة الثورة

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرارًا جمهوريًا، يقضي بضم مبنى مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، المبين حدوده ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 669 لسنة 2011، إلى القصور الرئاسية مع استمرار اعتباره أثرًا وتسجيله في عداد الأثار الإسلامية والقبطية.

ونص القرار على: "إلقاء قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 1996، والخاص بتخصيص مبنى مجلس قيادة الثورة ليكون متحفًا لزعماء الثورة".​

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مصراوي Masrawy

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