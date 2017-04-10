افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل

كتبت- نسمة فرج:

يفتتح حلمى النمنم، وزير الثقافة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، يرافقهما الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض الأقصرالثانى الدولى للكتاب، الاربعاء، 12 ابريل، بساحة أبو الحجاج، وذلك ضمن فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017 "، في الخامسة مساء.

ينظم المعرض الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ويضم كافة إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، بتخفيضات تصل إلى 50% تيسيرا علي المواطنين في اقتناء الكتب، تشجيعا علي القراءة وحب المعرفة .

ومن المقرر أن يضم البرنامج الثقافي للمعرض على العديد من الندوات والأمسيات الشعرية منها، ندوة "الروح الهندية – للحسين الخضيرى"، "مستقبل الثقافة السياحية فى الأقصر"، " المؤسسات الصحفية والإعلامية – تحديات وهموم".