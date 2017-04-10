بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

وقعت مشاجرات بين أهالي قرية ورورة في بنها وقوات شرطة، اليوم الإثنين، في أثناء توجه حملة أمنية للقرية؛ لإزالة بعض المباني المخالفة بالقرية، ما أدى إلى تدخل لتأمين خروج قوات الشرطة والأجهزة التنفيذية من القرية.

كان حملة من الجهاز التنفيذي، بمركز مجلس ومدينة بنها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قد خرجت، اليوم، لتنفيذ قرارات إزالة لبعض المباني المخالفة بقرية ورورة مركز بنها، فاعترضتها مجموعة من الشباب -تعاطف معهم الأهالي- أثناء إزالة إحدى قاعات الأفراح دون ترخيص.