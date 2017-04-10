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بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (1)حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (1)

حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (2)حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (2)

حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (3)حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (3)

حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (4)حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (4)

حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (5)حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية (5)

الإسكندرية – محمد عامر:

تسبب حريق هائل في ورشة لإصلاح السيارات، أسفل عقار بمنطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية، اليوم، في احتراق سيارتين، دون إصابات.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة سيارات بالطابق الأرضي بعقار بسيدي جابر، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان للأدوار العليا بالعقار.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية برئاسة العميد فؤاد الغنيمي، إلى موقع بالبلاغ وتم السيطرة على النيران وإطفاء الحريق.

أسفر الحريق عن تفحم سيارتين بالكامل تصادف تواجدهما داخل الورشة، دون إصابات.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق آخر اندلع داخل شقة بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، دون إصابات.

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