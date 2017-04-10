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"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين

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"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين "تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين

مصراوي Masrawy

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور ​محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، وصول ٤٣١٧ بطاقة تموينية إلكترونية جديدة منهم ٤١٩٦ للسلع التموينية و121 للخبز لمديريات بالمحافظة، على أن تسلم للمواطنين خلال اليومين القادمين.

وشدد"سلطان" على مدير مديرية التموين بسرعة الانتهاء من استخراج بطاقات التموين والخبز الإلكترونية والالتزام بالفترة الزمنية المحددة لإنهاء تلك المشكلة في أسرع وقت.

وأشار "سلطان" إلى أن الإسراع في استكمال إجراءات البطاقات الإلكترونية واستخراجها يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحل مشكلة الزحام بمكاتب التموين، وحصول المواطن على مستحقاته التموينية والخبز.

ووجه المحافظ بالعمل على توفير أماكن مناسبة لتسهيل توزيع البطاقات الإلكترونية وتحفيف الضغط على المكتب الرئيسي واستلام المواطنين بطاقاتهم في أسرع وقت ممكن، قائلًا: "مهمتنا الأولى والأهم هي مصلحة المواطن المصري".

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