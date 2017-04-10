بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه

المنوفية مروة فاضل:

تفقد اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، اليوم الإثنين، الحالة الأمنية بمدينة شبين الكوم، وتابع إجراءات تأمين الكنائس.

وأكد "أبو الفتوح" ضرورة الحفاظ على الحرم الآمن، موجهًا جميع القوات باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه وتطبيق القانون بكل حسم وحزم.