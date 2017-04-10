محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة"

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، القرار رقم "436"، بإطلاق اسم الشهيدة العميد نجوى النجار من قوة الشرطة النسائية على مدرسة "الخطاطبة" الإعدادية المشتركة، وذلك بمسقط رأسها بقرية الخطاطبة في مدينة السادات.

يشار إلى استشهاد العميد نجوى النجار في أثناء تأمينها للكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات أسبوع الآلام، أمس الأحد، إثر تفجير انتحاري نفسه في الجموع البشرية بمحيط الكنيسة، ما أسفر عن مصر 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين، وإصابة 35 آخرين.