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السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة

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السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق مصنع

القليوبية - أسامه علاء الدين:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق محدود بمصنع مهجور للكرتون، في شبرا الخيمة.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بلاغا بنشوب حريق بمصنع مهجور للكرتون، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة عليه.

بانتقال الدكتورة عزيزة السيد، رئيسة الحي، تبين أن الحريق محدود ببعض الأعشاب الجانبية "بوص"، ما أدى لنشوب حريق بمصنع سيد جلال للكرتون، والدفع بـسيارتي إطفاء لإخماده بالإضافة إلى معدات الحي.

من جانبها، أكدت رئيس الحي، أن المصنع مغلق ومهجور، منذ 8 سنوات، ولم يترتب على الحريق أي خسائر بشرية أو مادية.

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