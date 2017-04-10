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أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية

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أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية

مصراوي Masrawy

العميدة نجوى الحجار ونجلها

كتب– محمد عمارة:

قال النقيب محمود عزت، نجل العميدة نجوى الحجار التي استشهدت أمس في تفجير كنيسة المرقسية بالإسكندرية، إن وفاة والدته في الحادث الأليم أمر بالغ الصعوبة على أسرته، وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا نقيب شرطة ووالدي ظابط، ووالدتي عميدة في الشرطة، ودا الأمر الطبيعي بتاع شغلنا".

وأوضح نجل الشهيدة: "مبنطلبش حاجة، كل اللي بنعمله إننا بندعي ربنا يرحمها".

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية، قال إن العميد نجوى النجار تعد أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ وزارة الداخلية.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني، قد أكد أن أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية، تصدوا أمس، لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف، وذلك حال تواجد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخلها لرئاسة الصلوات والذى لم يصب بسوء.

وأضاف مسئول الإعلام الأمني في بيان له، أمس الأحد، وحال ضبط القوات للإرهابى قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة مما أسفر عن استشهاد ضابطين والضابطة العقيد نجوى الحجار وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية وعدد من المواطنين جارى حصر أعدادهم، إضافةً إلى وقوع العديد من الإصابات.​

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