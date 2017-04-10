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"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام

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"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام "رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام

مصراوي Masrawy

على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب إن حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، كما طالب جميع المؤسسات الإلتزام بهذا القانون وذلك حرصًا على المصلحة العليا للمصريين قائلًا:" حالة الطوارئ تطبق على وسائل الإعلام والصحافة".

وأكد عبدالعال، جاء ذلك خلال فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفي وضبط محددات الأمن بالاشرع المصرى.

وقالت: "أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه".

وبشأن مواقع التواصل الإجتماعى وتويتر، قال عبد العال: "القانون ينظم آليات العمل بهم وأى إستعمال سيء لهم سيضع أصحابها تحت طائلة القانون "، مشيرا إلى أن كل الدول الأوربية تنظم آليات العمل الإعلامى والصحفى .

وأكد رئيس مجلس النواب أن فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الإجتماعي التي تساعد على التواصل بين الارهابيين سيتم مراقبتها جيدا مؤكدا ان كل دول العالم تفعل ذلك.

 

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