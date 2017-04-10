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صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

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صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

التحرير

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أعلنت القنصلية العامة التركية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، تنكيس أعلامها، في إطار إعلان الحداد في لمدة 3 أيام بسبب الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيسة مارجرجس بطنطا، والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، صباح أمس الأحد.

قال سردار بالانتابه، القنصل العام التركي: "نشارك أسر الضحايا من إخواننا المصريين، الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم الخائن، الأحزان، ونقدم لهم خالص تعازينا".

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