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صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا

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استقبل الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها.

وقدم سالم تعازيه للأنبا بولا في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع، أمس الأحد، بكنيسة مارجرجس بمنطقة علي مبارك.

وزار رئيس الجامعة والأنبا بولا المصابين في المستشفى التعليمي ومستشفى الطوارئ الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية لهم، ورافقهما الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور جمال موسى، مدير المستشفى التعليمي، وعدد من الأطباء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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وحرص رئيس الجامعة على التأكد من توافر الأطقم الطبية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتوافر الإمكانات والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن الجامعة أعلنت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المصابين.

كانت مستشفيات جامعة طنطا فتحت أبوابها، أمس، عقب الحادث الإرهابي لاستقبال الضحايا والمصابين، كما توافد عدد كبير من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات الطبية والجراحية لتقديم المساعدة الطبية وسد حالات العجز.

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