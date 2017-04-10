فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يجب الوقوف طويلًا أمام التفجيريين الذين استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية؛ لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة تلك الأحداث البربرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "أون لايف"، اليوم الإثنين، أن التفجيرين ليسا عفويين، فهي أعمال مخطط لها، وهناك دول أجنبية مولتها، وتستهدف ضرب مصر.

شاهد أيضا

وطالب "سلامة"، المصريين بالتكاتف لتخطي هذه المرحلة، ومساندة الدولة في عبور تلك المرحلة، مضيفًا: "إحنا داخلين على أيام صعبة، والإرهاب لديه رغبة في القيام بأحداث عدوانية لضرب الدولة".