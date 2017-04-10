بعد «أزمة شيماء».. «المحامين» تنشئ صندوق لعلاج «الأمراض المزمنة»

التحرير

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وافق سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الإثنين، على مقترح بإنشاء صندوق خاص لعلاج المحامين المصابين بالأمراض المزمنة، الذي تقدم به عضو الجمعية العمومية للنقابة عمرو الشوربجي.

الموافقة أتت بعد ما نشرته "التحرير" بشأن أزمة المحامية شيماء جمعة، المصابة بالسرطان، واتهامها لمجلس النقابة بعدم الموافقة على المساعدة في علاجها.

"الشوربجي" قال في مقترحه، إن الصندوق سيكون تحت إشراف النقابة العامة، ويهدف للتخفيف عن كاهلها لالتزامها بحد الأقصى للمستفيدين بمشروع العلاج، ويشارك فيه كافة أعضاء الجمعية العمومية بما يستطيعون ماليا من خلال التبرع لحساب بنكي بما يحفظ كرامة زملاء المهنة.

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وأضاف المقترح: "يعتمد الصندوق على إنشاء لجنة مختصة بكل فرعية لتحديد الحالات الأكثر احتياجا، على أن يكون التعامل مباشرة مع معهد الأورام أو ما في حكمه بخطاب موجه من النقابة العامة منعا لأي تلاعب واستخدام سيء للصندوق".

وأكد "الشوربجي" إن "عاشور" صرح بأنه سيكون أول المتبرعين للصندوق، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة لتفعيله خلال فترة وجيزة، وتخصيص حساب موحد له بكافة البنوك المصرية بمعرفة البنك المركزي.