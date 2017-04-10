على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

القاهرة (مصراوي)

أصدر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قرارًا بمنع مواطني 6 دول من دخول المناطق التي يسيطر عليها في ليبيا، والدول هي اليمن وإيران والسودان وبنجلاديش وباكستان وسوريا.

وأكد رئيس رقابة الجوازات في مطار الأبرق الدولي، أن حفتر أمر بمنع الجنسيات الست، كما أمر بمنع دخول أي أجنبي لا يحمل إقامة أو تأشيرة، حتى لو تحصل على موافقة أمنية مسبقة، بحسب "بوابة أفريقيا".

وفي يناير الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسومًا يقضي بمنع 7 دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وهم العراق وإيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن، وذلك قبل أن يصدر مرسومًا آخر في مارس، يستثني فيه دولة العراق.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي، ما نتج عنه فوضى أمنية وخلافات مستمرة بين 3 حكومات مختلفة؛ وهم حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات برئاسة فائز السراج، والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل.