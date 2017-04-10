ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين

القاهرة-مصراوي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وأعرب ملك البحرين تعازيه للرئيس ولأسر ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، مؤكداً استنكاره وإدانته الشديدين لهذين العملين الإجرامين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين ووحدة المجتمع المصري.

كما شدد العاهل البحريني على أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مؤكدًا وقوف البحرين إلى جانب مصر وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها.

وقد أعرب السيسي عن خالص شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة، مثمناً مواقف مملكة البحرين الشقيقة الداعمة لمصر والتي تعكس الأخوة والصداقة التي تتميز بهما العلاقات الممتدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.