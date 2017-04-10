الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بفرض الطوارئ رغم "تأجيل مناقشته" بالنواب

مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، ابتداءً من الواحدة ظهر اليوم الاثنين، في الوقت الذي أرجأ فيه مجلس النواب جلسته العامة للموافقة على القرار.

وحمل القرار رقم 157 لسنة 2017، حيث أشار إلى أنه نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات وأرواح المواطنين.

كما نص على أن يفوض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون 62 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.