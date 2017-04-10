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نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

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نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

أعلنت وزراه والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الاتصالات الإنتاج الحربي عن إطلاقها للموقع الإلكتروني الرسمي حتي يتمكن 19 مليون مصري والذين ظهرت لهم عبارة  “من فضلك حدث بياناتك” على فاتورة استلام السلع التموينية من تحديث واستكمال بيانات بطاقاتهم التموينية حتي لا تتعرض للإيقاف، وجميع الخطوات التفصيلية لتحديث البيانات على رابط الوزارة ( http://www.msit.gov.eg/ar/index.php/2015-06-08-08-07-41 )

خطوات تسجيل البيانات بشكلٍ صحيح على الموقع الإلكتروني:

1 -يتم الدخول على علامة التبويب “حدث بياناتك”، وكتابة رقم البطاقة التموينية الذكية واختيار المحافظة ثم الضغط على التالي.

2 -يتم اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آلياً لكتابة الرقم القومي له لتأكيد هوية صاحب البطاقة أنه من يقوم بالتحديث، ثم الضغط على حدث بياناتك فيقوم الموقع بتوجيهك آلياً إلى أحد صفحات الاستكمال، حيث هناك صفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد، وصفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد ويتم التوجيه من خلال الموقع آلياً على حسب حالة بطاقة الأسرة وما ينقصها من بيانات.

في حالة تم التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد مستفيدة داخل بطاقة الأسرة:

1 -يتم ملئ البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء، وتعديل بيانات الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة إذا كان به خطأ وبعد ذلك البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة من خلال الضغط على تعديل أو حذف.

في حالة التعديل في بيانات أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم استيفاء أو تصحيح كلًا من خانة الرقم القومي وخانة صلة القرابة والضغط على حفظ.

أما في حالة حذف أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم الضغط على حذف فيتم الانتقال آلياً إلى صفحة تأكيد الحذف والضغط على تنفيذ الحذف لإنهاء عملية الحذف.

ويتم عقب ذلك استكمال استيفاء البيانات المطلوبة من رقم التليفون الأرضي والبريد الإلكتروني والملاحظات إن وجدت، ثم الضغط على حفظ لإنهاء عملية تحديث البيانات.

وفي حالة التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أو إضافة أفراد مقيدين ببطاقة الأسرة:

1- يتم ملئ البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم المحمول الاحتياطي ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء والعنوان، واختيار المحافظة وتعديل بيانات الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة إذا كان به خطأ، وبعد ذلك يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة.
22- يتم الضغط على أضف مستفيد آخر وملئ واستيفاء الخانات الخاصة بكل فرد مستفيد ببطاقة الأسرة من اسم المستفيد والرقم القومي وصلة القرابة، وإذا كان هناك مستفيد تم إدخاله بالخطأ فيمكن حذفه من خانة احذف مستفيد، وتكرار هذه العملية لكل فرد مستفيد من أفراد بطاقة الأسرة.

3- بعد الانتهاء من عملية تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على اضف ملفات، واختيار الملفات التي تحتوي على الصور الضوئية للملفات المطلوبة مع مراعاة أن تكون هذه الملفات بصيغة ملفات الصور (JPG, PNG, …. etc) وفي حالة إضافة ملفات ليست بصيغة من الصيغ المعروفة لملفات الصور لن يتم التسجيل إلا بعد عملية حذف الملف عن طريق الضغط على إلغاء.

4 -بعد الانتهاء من عملية استيفاء البيانات وإرفاق الملفات المطلوبة، وحفظ التعديلات من إضافةٍ وحذف يتم الضغط على تسجيل بعد التأكد من كتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل لإنهاء عملية تحديث البيانات، مع العلم أنه لن تتم إعادة أو تصحيح البيانات على الموقع بعد مرور 24 ساعة من عملية تحديث البيانات، وفي هذه الحالة يمكن الرجوع إلى مركز الاتصال 19959.

 

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رئيس قسم الأخبار

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