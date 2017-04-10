فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية

سمر العشري

مازال حديث الساعة والشارع في مصر هو العمل الإجرامي الذي قام به الإرهاب الأسود صباح أمس الأحد، في اليوم الذي بكت في مصر جميعا بمسلميها ومسيحها، بعدما سفك دماء المصريون أمام أعين الجميع.

وكانت مدينة طنطا قد شهدت صباح أمس وبالتحديد بكنيسة ” مار جرجس ” والكائنة بشارع علي مبارك، عملا إرهابيا قذرا، بعدما قام احد أعضاء الجماعات الإرهابية بتفجير نفسه داخل الكنيسة أثناء احتفال الأخوة الأقباط بعيد ” الحد الزعف ” وهذا ما تسبب في مقتل 30 شخص حتى الآن وإصابة أكثر من 78 آخرون.

ثم انفجار أخر بمحافظة الإسكندرية وبالتحديد ” بالكنيسة المرقسية ” الكائنة لمحطة الرمل، بعدما حاول انتحاري ملغم نفسه الدخول إلي الكنيسة من خارج البوابة الإلكترونية، وعندما حاول الأمن منعه فقام بتفجير نفسه ليتسبب في مقتل 17 شخص أغلبهم من رجال الشرطة، وإصابة آخرون.

هذا وقد قام الإعلامي محمد الغيطي باستضافة شاب عائد من جحيم جماعة داعش، وتحدث ووصف طريقة تجنيد داعش لهم لتنفيذ العمليات الانتحارية بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، وذلك بعدما أعلنت داعش عن مسئوليتها عن الحادثين .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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