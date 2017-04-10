مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

سمر العشري

صرح وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على قانون تنظيم خدمات النقل البري للسيارات الخاصة بنظام تكنولوجيا المعلومات، والذي يشمل شركات أوبر وكريم وأسطى.

وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحفي تم عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الموافق 10-4-2017، أنه سيكون هناك تأمينات على السائق ورسوم تسيير السيارات بالإضافة إلى الضرائب.

وأوضح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل أن سائقي التاكسي الأبيض يمكنهم الانضمام والعمل في هذه المنظومة والعمل في شركات أوبر وكريم ولكن مع تقنين الأوضاع ودفع الضرائب المستحقه ورسوم التسيير التي سيتم فرضها على تلك الشركات.

وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن القانون لا يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها، وكذلك عدم السماح له باستخدام السيارة أكثر من ٧ ساعات، موضحة أن استخدام السيارة لأكثر من 7 ساعات من الممكن أن يتسبب في حدوث حوادث للسائقين.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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