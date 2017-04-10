فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع

سمر العشري

قام أحد المواطنين بالاتصال ببرنامج ” صح النوم ” مع الإعلامي اللامع محمد الغيطي، وقام بمهاجمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينتي طنطا والإسكندرية والتي راح ضحيتها الكثير من أبناء الوطن.

حيث قال ” إبراهيم ” المتصل من محافظة المنوفية ” يا سيادة الرئيس الدموع والعواطف ليس وقتها لأنها لن تحمي مصر.. والأخوان بيعايرونا في الشارع”.

وكانت أعين الشعب المصري قد نمت باكية أمس الأحد بعد الحادث الإرهابي الأسود الذي أستهدف أبناء الوطن الواحد الأقباط في عيد ” الحد السعف ” بكنيستي طنطا والإسكندرية وهذا ماتسبب في مقتل 47 شخص وإصابة المئات، وهذا ما أثار غضب المصريين الذين لا يرضيهم ولا يفشي غليلهم إلا القبض علي هذه الجماعة الإرهابية المنظمة والقصاص منهم.

المصدر:مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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