بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

كتب ـ علاء عمران:

كشفت كاميرات المراقبة كيف تم تقليل عدد الضحايا الذي استشهدوا في التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، رصدت الكاميرات قبل وقوع الحادث بدقائق معدودة، جولة مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، الذي كان يتفقد الخدمات الأمنية، وكلف بنقل البوابة الإلكترونية من داخل الكنيسة إلى خارجها.

وظهر مدير الأمن في الصور وهو يطالب رجال الشرطة بالتمركز أمام الباب، ومنع أي شخص من المرور قبل الخضوع لتفتيش.

وأظهرت الكاميرات المراقبة كيفية تعامل قوات الأمن بجدية وحزم بشأن التأمين قبل وقوع الحادث، ومغادرة مدير الأمن.

يشار إلى أن 45 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية في الاسكندرية أمس الأحد.