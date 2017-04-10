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اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية"

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اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية"

مصراوي Masrawy

اعتقال - ارشيفية

لندن – (بي بي سي):

اعتقلت الشرطة الإسبانية مبرمجا روسيا للاشتباه في تورطه في شن هجمات قرصنة الكترونية على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما قالت تقارير اعلامية إسبانية.

واعتقل بويتر لافاشوف في السابع من إبريل في برشلونة وما زال قيد الاحتجاز.

وقال مصدر "قانوني" لوكالة فرانس برس إن الولايات المتحدة طلبت ترحيل ليفاشوف.

وأضاف المصدر أن المحكمة الجنائية الإسبانية تبحث طلب الولايات المتحدة.

وقال موقع "إل كونفيدينثيال" الإسباني الإخباري إن السلطات الأمريكية أصدرت إذن اعتقال بحق ليفاشوف بشأن الاشتباه في "اختراق" ساعد حملة دونالد الانتخابية.

وربط عدد من خبراء الأمن الإلكتروني بين ليفاشيف وقرصان إلكتروني يستخدم الاسم المستعار بيتر سيفيرا.

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مصراوي Masrawy

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