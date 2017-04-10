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الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين

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الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين

مصراوي Masrawy

صورة من احداث الانفجار

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح ، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح شهداء الوطن، ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس، والكنيسة المرقسية، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 9 أبريل، وحتى غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل.

وكان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا بالغربية، ومحافظة الإسكندرية، أمس الأحد، وقالت وزارة الصحة إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 شهيدًا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمس حيث أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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