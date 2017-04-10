عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار"

كتب- محمد غايات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" لتنظيم العلاقة بين البحث العلمي والجهات الصناعية والتجارية، وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم البرلمان لاصداره.

وأضاف عبد الغفار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن البحث العلمي له مخرج تطبيقي يمكن الاستفاده منه بشكل اقتصادي، فضلا عن ان القانون يسمح بالتمويل لدعم البحث العلمي ليكون هناك انتاج يفيد التنمية في مصر، مؤكدا ان صاحب فكرة البحث سيكون له نسبة ١٠٪‏ كحد أقصى من ثمن بيع أو الشراكة في المشروعات التي ستستخدم نتائج هذا البحث نتائج البحث.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن القانون يخاطب الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والجهات البحثية في الوزارات المختلفة على مستوى الجمهورية فهو بمثابة حوافز لكل من يعمل في قطاع البحث العلمي.

وأوضح أن القانون جاء لتشجيع للبحث العلمي حيث أنه ينظم العلاقة بين البحث العلمي والصناعة والتجارة ليكون الباحث أو المركز البحثي عضو أو مساهمًا في الشركة.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن كافة الجهات البحثية شاركت في وضع القانون وتم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها تلك الجهات.​