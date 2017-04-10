قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور)

السويس – حسام الدين أحمد:

قال اللواء "أ.ح" محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، إن المصريين نسيج واحد، ومن حق كل مواطن مزاولة معتقداته الدينية في مناخ آمن، مشيرًا إلى أن "واجب القوات المسلحة والشرطة هو توفير ذلك المناخ وتحقيقه".

جاء ذلك خلال تقديم التعازي في ضحايا تفجيري كنيستي المرقسية بالإسكندرية وماري جرجس بالغربية، الذي خلف وراءه عشرات الشهداء والمصابين، وذلك بكنيسة ماري جرجس بحي فيصل في السويس، بحضور اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء دكتور مصطفي شحاتة، مدير الأمن، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وكان الأنبا بموا، أسقف السويس، والقمص أنطونيو ميلاد، وكيل المطرانية في استقبال المعزين.

وأضاف اللواء محمد الدش: "تلك الأحداث الأليمة لن تؤثر في عزيمة المصريين، وسيكمل الشعب المصري والجيش الشرطة مسيرة التنمية ولن توقفها تلك العمليات الإرهابية".

وأشار قائد الجيش الثالث إلى أن مصر تقدم شهداء في سبيل أن يظل الوطن قوي لا ينكسر ولا يخدش ذلك الإرهاب الغاشم النسيج الوطني بين المصريين.

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت أن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباح أمس الأحد"، وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة، وأوضحت "الصحة" أن الانفجار أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.