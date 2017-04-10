بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

زار اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، يرافقه اللواء علي أبو زيد، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، اليوم، المصابين من رجال الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

كان انتحاري قد فجر نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، أمس، ما أسفر عن سقوط 17 شهيدا وإصابة 41 آخرين، بينهم ضباط وأفراد الشرطة التأمين المسؤولين عن تأمين الكنيسة.

وفي السياق، استمعت النيابة العامة بإشراف المستشار نبيل صادق، النائب العام، لأقوال 23 مصابا في الحادث، يعالجون بمستشفيات الأميري ومصطفى كامل العسكري، والأنبا تكلا، والشرطة، وكفر الدوار العام.